Veranstaltung in Rommerskirchen „Spring ins Zelt“ lockt mit Techno und House

Von Haus aus ist Christian Herzogenrath eigentlich Schlagzeuger: In der Zeit von 2004 bis 2016 spielte er das Instrument, ehe er mit 18 Jahren erstmals als DJ bei Partys in Erscheinung trat und dabei das Publikum derart überzeugte, dass es nicht bei vereinzelten Auftritten blieb. Komplizierter als sein musikalischer Weg in Richtung DJ erscheint die Namensfindung: Von Kindesbeinen an hat Christian Herzogenrath den Spitznamen „Herzi“, aus dem er noch zu Schulzeiten – bereits zu musikalischen Zwecken – die Buchstabenkombi „HAIZO“ (englische Aussprache) ableitete. Nach Gesprächen mit Freunden wurde daraus sein heutiges Label „AIZO“.