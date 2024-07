Open Air-Event in Rommerskirchen Hunderte Techno-Fans feierten beim Spring ins Zelt-Festival

„Wir haben die Preise bewusst in diesem Jahr so gering wie möglich gehalten, um gerade auch der jüngeren Generation wieder die Möglichkeit zu bieten, an dem Event teilzunehmen", erklärt Organisator Christian Herzogenrath, der gleichzeitig auch als DJ AIZO am Mischpult auflegte. Vier weitere bekannte DJs aus der Region legten neben ihm auf dem Festplatz am Ortseingang auf. Am Abend zählten die Veranstalter fast achthundert House- und Technobegeisterte. Bereits um 18 Uhr wurden die Pforten zum Festplatz geöffnet, der sich auch rasch füllte. Mit chilligen Sundown-Sounds eröffnete Yves Maurice als erster DJ am Pult das Festival. Knapp neunzig Minuten lang heizte er den ersten Besuchern ein, bevor sein Kollege ADK das Mischpult übernahm.