Bildung in Rommerskirchen SPD fordert Schulprojekt zum Thema Energiesparen

Die Rommerskirchener SPD macht sich für die Teilnahme der Gemeinde am Projekt „Energiesparen macht Schule“ stark, das bereits in 24 deutschen und luxemburgischen Städten und Gemeinden durchgeführt wird und das die Sozialdemokraten nun auch für die drei Grundschulen – und bei Interesse auch für die Kindertagesstätten – der Gillbach-Gemeinde anregt. Einen entsprechenden Prüfauftrag für den Bildungsausschuss am 23. März haben die Sozialdemokraten bereits gestellt.