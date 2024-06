Gebühren in Rommerskirchen SPD-Ratsherr mahnt Satzung für Festplatznutzung an

(ssc) Fast zwei Jahre ist es her, dass der damals noch neue Rommerskirchener Dorf- und Festplatz offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde, und wenn der Eindruck nicht täuscht, dann wird das Gelände von der Einwohnerschaft gut angenommen. In der jüngsten Ratssitzung am Donnerstagabend machte SPD-Ratsherr Bernd Klaedtke indes auf ein Versäumnis der Gemeindeverwaltung aufmerksam: Es gibt bisher keine Transparenz bei der Erhebung der Gebühren für diejenigen, die den Platz nutzen.