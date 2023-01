Klausurtagung in Rommerskirchen SPD-Fraktion will dem Haushalt der Gemeinde zustimmen

Die Teilnehmenden der Tagung waren sich einig, dem Haushalt zuzustimmen. „Die Gemeinde bleibt damit handlungsfähig und kann über die Pflichtaufgaben hinaus die Entwicklung der Gemeinde fördern. Dazu gehört nicht zuletzt auch die Unterstützung der krisengebeutelten Vereine und sozialer Projekte, die für das Leben in Rommerskirchen gerade in diesen Zeiten eine große Bedeutung haben“, so Annette Greiner. Ihr Vorgänger Heinz Peter Gless war im Dezember vorzeitig von seinem Amt zurückgetreten. Er war als einziger in seiner Fraktion gegen die Erhöhung der Grundsteuer B gewesen und hatte in einer Sitzung des Hauptausschusses erklärt, der Erhöhung nicht zuzustimmen.