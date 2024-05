Vorwürfe gegen Bürgermeister Rommerskirchener SPD stellt sich hinter Martin Mertens

„Die Vorwürfe gegen den Bürgermeister Martin Mertens wiegen schwer“, konstatiert die SPD-Fraktion in Rommerskirchen nach ihrer Sitzung am Dienstagabend. „Es ist nicht zu rechtfertigen, wenn Belastungsgrenzen von Mitarbeitenden überschritten werden und die psychische Gesundheit gefährdet wird. Auch wenn der Bürgermeister sich mit 150 Prozent Arbeitseinsatz für die Gemeinde einsetzt und auch, wenn er selbst unter hohem Druck steht, darf dies nicht zulasten der Mitarbeitenden gehen“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme der Sozialdemokraten.