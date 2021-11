Lesestoff für die Kleinen : Buch bringt Kinder auf Zeitreise in Rommerskirchen

Rommerskirchen Heranwachsende sollen etwas über ihre Region lernen. Dazu werden die Bücher der Sparkassen-Stiftung an allen Kitas und Grundschulen in Rommerskirchen verteilt.

Kindergarten- und Grundschulkinder aus Rommerskirchen können sich freuen: Die Sparkassenstiftung im Rhein-Kreis Neuss (RKN) hat am Montag ihr fünftes Buch der Reihe „Eine Zeitreise mit der Sparkassenstiftung im Rhein-Kreis Neuss“ vorgestellt. Volker Meierhöfer hat dieses als Vertreter der Stiftung der Gillbachschule übergeben. Mit dem Leseprojekt will die Sparkasse den Kindern ihre Region näherbringen.

In „So viel Energie“ geht es um die Kinder Mia und Ben, die mit der Zeitmaschine nach Rommerskirchen reisen. Sie erfahren dabei eine Menge über Landwirtschaft und Energiegewinnung in der Region. Zeitlich geht es dabei von der Römerzeit, in der Obst- und Getreide in der Region angebaut wurden, bis in die Gegenwart, in der Landwirtschaft maschinell umgesetzt wird.