Naturschutz in Rommerskirchen : Sorge um die Natur am Gillbach

Sorge um die Natur am Gillbach

Naturschutz in Rommerskirchen

Rommerskirchen Biologen thematisierten im Dorfcafé in Widdeshoven den Artenrückgang im Wasser und an Land. Ihre Bestandsaufnahme zeigte ein alarmierendes Bild.

Gegen die schlechte Wasserqualität, den Artenrückgang und die intensive Landnutzung habe punktuelles Gegensteuern einen schweren Stand. „Natur- und Artenschutz sind aus der öffentlichen Debatte nicht mehr wegzudenken“, so eröffnete Bürgermeister Martin Mertens die Veranstaltung „Flora und Fauna am Gillbach“.

Dieses kleine Gewässer hat große Bedeutung für die Gemeinden entlang seiner 30 Kilometer von der Quelle bis zur Mündung in die Erft. Den ökologischen Zustand des Bachs, um den es nicht zum Besten steht, beschrieb Udo Rose vom Erftverband. Michael Stevens, Leiter der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss in Knechtsteden, widmete sich Feldhase, Wachtel und Co. Auch sein Bericht stimmte die naturbewegten Besucher im Dorfcafé nicht froh. Norbert Grimbach, pensionierter Lehrer und ausgewiesener Naturschützer, war lange verschollenen Blumen auf der Spur, die überraschend wieder aufgetaucht sind. Dass andererseits eine Menge Wildpflanzen auf Feldern und Weiden keine Bleibe mehr finden, verschwieg er nicht.