Großtagespflege in Rommerskirchen : „Sonnenkäfer“-Kinder ziehen zum Jahresende um

Die Großtagespflege „Sonnenkäfer“ in Rommerskirchen. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Großtagespflege „Sonnenkäfer“ in Rommerskirchen wechselt zum Jahresende an den Nettesheimer Weg. Die Gemeinde verspricht einige Vorteile.

Umzug in Rommerskirchen: Die bisher im selben Gebäude wie die Kita „Sonnenhaus“ an der Giller Straße 2 untergebrachte Großtagespflege „Sonnenkäfer“ wird voraussichtlich zum Jahresende umziehen. Der neue Standort wird am Nettesheimer Weg 48, gleich an der Gillbachgrundschule sein.

Neues Domizil der „Sonnenkäfer“ wird das ehemalige Hausmeisterhaus sein. Mit dem Umzug seien laut Stadt sowohl für die Kindertagesstätte als auch für die Großtagespflege Vorteile verbunden. So kann künftig am Nettesheimer Weg die Kleinkind-Betreuung im Erdgeschoss mit eigenen angrenzendem Gartengelände stattfinden. Von Vorteil für die Kita „Sonnenhaus“ ist die Vergrößerung der Raumkapazitäten an der Giller Straße. Betreut werden in der Großtagespflege nach Auskunft von Familienbüro-Leiterin Monika Lange wie bisher maximal neun Kinder (ab dem vierten Monat), die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Verantwortlich sind bis zu drei Tagesmütter.

Die Großtagespflege „Sonnenkäfer“ gibt es seit 1. April 2019. Dass Tagesmütter keineswegs mehr nur die Ausnahmen, machen die Zahlen deutlich: So wurden bereits 2012 bundesweit mehr als 130.000 Kinder in einer Tagespflege betreut, wobei mehr als 43.000 Tagesmütter im Einsatz waren. Dabei handelte es sich in fast 90.000 Fällen um Kleinkinder unter drei Jahren. Mehr als 24.700 Kinder waren zwischen drei und sechs Jahre alt, also im „regulären“ Kindergartenalter. Für die Auswahl der Tagesmütter ist das Kreisjugendamt zuständig. Diese „werden denn auch nicht einfach auf die Kinder losgelassen“, sondern müssen sich in Kursen auf ihre Aufgaben vorbereiten. Bürgermeister Martin Mertens: „Ich freue mich sehr, dass wir die Tagespflege ‚Sonnenkäfer’ am Nettesheimer Weg in einer eigenen Immobilie unterbringen können. Dies bringt nur Vorteile mit sich. Frühkindliche Bildung wird in Rommerskirchen großgeschrieben. Dazu gehört auch die Betreuungseinrichtungen auf den neuesten Stand zu bringen.“

(NGZ)