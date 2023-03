Freizeit in Rommerskirchen Sonnenbad öffnet nach Reparatur wieder

Um die gestiegenen Stromkosten zu mindern, wurden der Toiletten- unnd auch der Duschbereich mit Bewegungsmeldern ausgestattet. „Im Kellerbereich sind mehrere Absperrklappen kontrolliert und ausgetauscht worden“, informiert Petra Gemmer. Zudem seien Heizungsanlage und Hubboden gewartet worden. In der Halle selber hat das Personal für neue Farben an der Wand, Bänke und Kleinmaterialien gesorgt. Die alte Techniktür ist durch eine neue stabile Tür ersetzt worden. Auch die Schlösser wurden repariert. Last but not least: „Alle Böden sind mit einem Spezialmittel behandelt, um die Rutschgefahr zu minimieren“, sagt die Badleiterin.