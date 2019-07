Freizeit in Rommerskirchen : Sonnenbad bietet Abwechslung in den Ferien

Sonnenbad bietet Abwechslung in den Ferien

Freizeit in Rommerskirchen

Das Sonnebad in Rommerskirchen. Archivfoto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Das Bad hat ein abwechslungsreiches Programm für unterschiedliche Zielgruppen zusammengestellt.

Nicht alle Rommerskirchener können es sich leisten, in den Schulferien wegzufahren, und selbst diejenigen, die verreisen, sind meistens zumindest einen Teil der freien Zeit zu Hause. Langeweile muss aber niemand haben. Das örtliche Sonnenbad hat wieder ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm für unterschiedliche Zielgruppen zusammengestellt. Sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene werden angesprochen. Und: Wer eine Eintrittskarte löst, muss nicht auf die Uhr schauen. Die Tickets gelten jeweils für den gesamten Badetag. Bei schönem Wetter ist die Liegewiese geöffnet.

Für die Jüngsten bietet das Hallenbadteam montags von 14.30 bis 17 Uhr einen Spielnachmittag an. Die Wassertiefe beträgt dann nur 60 Zentimeter. Das Lieblingsspielzeug darf mitgebracht werden, zudem wird Spielmaterial zur Verfügung gestellt. Für die etwas Größeren gibt es den Spielnachmittag mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr. Mittwochs kommt der Kletterturm „Slider“, freitags die „Wippe“ ins Wasser, nach Bedarf das Piratenfloß. Hinzu kommt die Aktion „Meerjungfrauen“. Dazu wird eine externe Trainerin eingeladen, die den Kindern das Schwimmen mit der Monoflosse beibringt. Die Pänz können sich das entsprechende Kostüm ausleihen oder ihr eigenes mitbringen. Die Veranstaltung wird an vier verschiedenen Tagen angeboten. Allerdings sind nur noch wenige Plätze frei. Außerdem bietet das Personal von montags bis freitags Intensiv- Schwimmkurse an. Informationen dazu gibt es unter 02183 9244.