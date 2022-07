Unterhaltung in Rommerskirchen : Sommer-Kulturreihen ziehen „aufs Land“

Oekoven/Sinsteden Rommerskirchen wird zum Schauplatz anspruchsvoller Unterhaltung. In Oekoven findet ein Panflöten-Konzert statt, in Sinsteden ein Literaturabend mit einem Autorenduo.

/ Sage niemand, in den Sommerferien wäre in Rommerskirchen kulturell der Hund begraben. Dabei, dass dem jedenfalls in diesem Jahr nicht so ist, hilft allerdings das Kulturdezernat des Rhein-Kreises Neuss mit. Denn der Kreis kommt mit zwei seiner unterhaltsamen Sommerreihen „aufs Land“ in die Gemeinde – mit der Sommermusik nach Oekoven und mit dem Literarischen Sommer nach Sinsteden.

Panflötistin Hannah Schlubeck gründete eine Musikakademie. Foto: Bettina Osswald

In Oekoven ist am kommenden Sonntag, 10. Juli, ab 18 Uhr die Kirche St. Briktius Schauplatz eines Konzerts mit der Panflötistin Hannah Schlubeck sowie dem Trio „Giardino Nuovo“ in der Besetzung Stefanie Sassenrath (Oboe und Oboe d’amore), Joachim Neugart (Cembalo) und Johannes Neugart (Kontrabass).

Thomas Hoeps und Jac. Toes schreiben ihre Bücher gemeinsam. Im Kreiskulturzentrum lesen sie aus einem Thriller. Foto: Jörg Wüstkamp

Hannah Schlubeck wurde 1973 in Wuppertal geboren und erhielt bereits im Alter von sechs Jahren ersten Unterricht an der Panflöte. Ihre musikalische Ausbildung setzte sie bis 1994 unter Jean-Claude Mara, Nicolai Pîrvu, Damian Luca und in einem Meisterkurs des Gheorghe Zamfir fort. An der Musikhochschule Köln (Außenstelle Wuppertal) begann sie Anfang 1991 ein Studium des Fachs Panflöte und Instrumental-Pädagogik, das sie 1997 mit Auszeichnung abschloss, 1998 folgte das Konzertexamen. 1989 begann sie regelmäßig internationale Konzerte zu geben und Tonträger zu veröffentlichen. Sie wirkte bei Rundfunk- und Fernsehproduktionen mit.

Neben ihrer Konzerttätigkeit gründete sie einen Musikverlag für Werke der Panflöte und ein eigenes Plattenlabel für Aufnahmen dieses Instrumentes. In ihrem Wohnort Bellersen (Kreis Höxter) gründete sie 2009 in einer alten Mühle eine private Musikakademie. Von 2010 bis 2016 war sie Lehrbeauftragte für Panflöte am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück und betreute dort den bundesweit ersten Bachelor-Studiengang für die Panflöte.

Das Trio Giardino Nuovo ist eine Neugründung der Oboistin Stefanie Sassenrath und der Brüder Joachim und Johannes Neugart, deren Continuo-Gruppe in der Besetzung Tasteninstrumente und Kontrabass einen profunden und federnden Klang bildet, auf dem sich das kantable Musizieren der Oboistin entfaltet. Vorverkauf : Tourist-Information Neuss, 16,50 Euro, ermäßigt 13,20 Euro, Abendkasse 20/15 Euro. Kartenreservierung für die Abendkasse unter: mmn@muenstermusikneuss.de

Spannung verspricht unterdessen der Literaturabend am 29. Juli ab 19 Uhr im Kreiskulturzentrum an der Grevenbroicher Straße in Sinsteden. Dort gastiert das Autoren-Duo Hoeps & Toes mit seinem Thriller „Der Tallinn-Twist“. Es geht um Spionage – und laut Veranstalter um „ein gefährdetes Europa am Rande eines zweiten Kalten Krieges und das verhängnisvolle Zusammentreffen politischer und persönlicher Interessen“.