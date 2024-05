Bürgermeister von Rommerskirchen nutzt Facebook für weitere Erklärung Martin Mertens spricht von „Vertrauensfrage“ – so reagiert die Politik

Bürgermeister Martin Mertens, in den vergangenen Wochen wegen Vorwürfen ehemaliger Mitarbeiter zum Arbeitsklima und Arbeitszeiten im Rathaus schwer unter Druck, versucht wieder in die Offensive zu kommen. Am Sonntagabend wandte sich Mertens in einem auf Facebook veröffentlichten Video an die Ratsfraktionen, vor allem aber an die Bürger der Gemeinde Rommerskirchen. Der Bürgermeister, der im Video, das in einem Garten aufgenommen wurde, im Vergleich zu einer früheren Videobotschaft in der Sache entspannter und entschlossener wirkt, verweist auf die intensive Diskussion über Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbedingungen und Umgangston im Rathaus Rommerskirchen. Mertens erinnert auch noch einmal an die Sondersitzung des Gemeinderates am vergangenen Donnerstag: Er habe dort persönlich unmissverständlich Verantwortung für das übernommen, „was in der Vergangenheit von meiner Seite aus nicht korrekt gelaufen ist“. Die Bitte um Entschuldigung an die Menschen, die sich von ihm nicht korrekt behandelt gefühlt hätten, habe er im Rat mit dem Bekenntnis verbunden, sich nachhaltig zu ändern.