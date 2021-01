Umgang mit der Corona-Krise : So kommen Brauchtumsvereine durch die Pandemie

Rommerskirchen In der Gemeinde Rommerskirchen gibt es 13 Schützen- und zwei Karnevalsvereine. Während der Corona-Krise sind neue Wege gefragt, um Kontakt zu Mitgliedern und Förderern zu halten.

Zudem hat die KG an vier Stellen in der Gemeinde Banner aufgehängt, um so den Mitgliedern und Sponsoren zu danken. Auf der Facebook-Seite der Karnevalsgesellschaft gibt es regelmäßige Posts. „Wir sind dankbar dafür, dass die Regierung bereits im Oktober entschieden hat, dass die Karnevalsveranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden dürfen. So hatten wir Planungssicherheit, auch wenn es natürlich sehr traurig ist.“ Die Karten für die Sitzungen behalten in 2022 ihre Gültigkeit. „Jetzt nutzen wir die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen und zu überlegen, wie wir uns an Karneval zeigen werden. Das überlegen wir Mitte Januar“, so Lorenz. Auch die KG Ansteler-Burgritter um Jörg Sauer hält ihre Mitglieder über Facebook auf dem Laufenden. „Zudem haben wir einen Brief an die Mitglieder geschrieben und ihnen Hoffnung darauf gemacht, dass sich die Situation bessert und wir uns alle gesund wiedersehen“, sagt Jörg Sauer. Zwar konnten keine karnevalistischen Veranstaltungen stattfinden, zumindest jedoch ein Sommerfest im vergangenen Jahr – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsbestimmungen. „Natürlich sind wir traurig, dass wir auf die Session verzichten müssen. Aber wenn wir nur einem Menschen das Leben gerettet haben, hat es sich bereits gelohnt. Austausch findet auch in unserer vereinseigenen WhatsApp-Gruppe statt, das ist eine schöne Gemeinschaft, beinahe wie eine große Familie.“