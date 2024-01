Strukturwandel in Rommerskirchen Skepsis an Termin für den Braunkohleausstieg wächst

Für Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens gehört es „zu den spannendsten Gesprächen, die ich in letzter Zeit geführt habe“. Denn die Unterredung mit Nicole Grünewald, der Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Köln, drehte sich keineswegs nur um die Universität Münster, wo beide studiert und am selben Institut promoviert haben, sondern insbesondere um den Strukturwandel in der rheinischen Region, das über diese hinaus zu den wohl wichtigsten innenpolitischen Themen überhaupt zählt. Und in Grünewald hat der Verwaltungschef eine Ansprechpartnerin, die die Dinge ähnlich sieht wie er – nämlich kritisch. Schon im Jahresabschlussinterview mit unserer Redaktion hatte Mertens betont, dass ihm die Planungen rund um den Strukturwandel zu langsam gingen. Man müsse einen Zahn zulegen, hatte er betont.