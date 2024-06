Freizeit in Rommerskirchen Skate-Workshop gehört fest zum Ferienprogramm

Der Workshop findet in diesem Jahr am 10. und 11. Juli (Mittwoch/Donnerstag) auf der Skateanlage am Gorchheimer Weg und bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle der Gilbachschule statt. Ein Team um den Skateboard-Pionier und skate-aid Gründer Titus Dittmann leitet die Workshops. Dittmanns pädagogischer Ansatz: Skaten eignet sich sowohl für die sportliche Entwicklung als auch für die Persönlichkeitsbildung. Titus Dittmann betont: „Skateboarden verbindet. Es führt die verschiedensten Menschen zusammen. Gleichzeitig schafft es Freiräume und ermöglicht so Kindern und Jugendlichen, sich auszuleben. Gerade in ihrer Orientierungsphase ist das sehr wichtig für die Entwicklung. Die Tricks und Fertigkeiten, die die jungen Menschen während des Workshops erlernen, unterstützen sie also in ihrer Persönlichkeitsbildung.“