Skateboard-Kurs in Rommerskirchen Auf dem Skateboard in die Sommerferien

Manche stehen hier zum ersten Mal auf dem Brett mit vier Rädern. „Nicht alle werden Skateboarder, aber es geht auch mehr ums Ausprobieren“, sagt Frithjof Gerstner, Westenergie-Kommunalmanager. Er freut sich, dass die Aktion so erfolgreich ist. „Wenn die nicht so eingeschlagen hätte, würden wir es nicht so oft in den Kommunen wiederholen“, sagt er.