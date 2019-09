Rommerskirchen und der Strukturwandel : „Sixpack“ tritt bei der Expo gemeinsam auf

Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens (mitte) mit Kollegen des Rheinischen Sixpacks. Foto: Frank Kirschstein

Rommerskirchen Das „Rheinische Sixpack“ hat sich jetzt offiziell als Arbeitsgemeinschaft konstituiert. Der Rat bewilligte hierfür 5000 Euro.

Jetzt ist es offiziell: Das „Rheinische Sixpack“ hat sich als Arbeitsgemeinschaft konstituiert. Damit wollen die bislang in einem Planungsverbund kooperierenden Kommunen Rommerskirchen, Grevenbroich und Jüchen sowie Bergheim, Bedburg und Elsdorf aus dem Rhein-Erft-Kreis das bereits seit 2015 bestehende Engagement im Rahmen des Strukturwandels noch weiter intensivieren. Hierzu stellen die Mitglieder des Rheinischen Sixpacks jährlich jeweils 5000 Euro zur Verfügung, damit einerseits innerhalb einer der Kommunalverwaltungen eine Stelle zur Koordination der Tätigkeiten des Rheinischen Sixpacks eingerichtet werden kann. Zudem kann so auch die Durchsetzung des eigens erstellten Masterplans finanziert werden können. Der Rat hat diese Ausgaben in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gebilligt.

„Unser Ziel muss eine erfolgreiche Wirtschaft im Rheinischen Revier auch in den kommenden Jahrzehnten sein“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Dies bedeutet für ihn „gute Arbeit bei gutem Lohn, eine starke Wirtschaft und eine hohe Lebensqualität.“ Die Entscheidungen aus Berlin zu einem baldigen Kohleausstieg dürften nicht zu einem Strukturbruch in der Region führen, so der Bürgermeister. Dabei sei gerade auch das kommunale Engagement „für unsere Region enorm wichtig“, ist Mertens überzeugt. „Da sollen und wollen wir ‚unser‘ Rommerskirchen und das Rheinische Revier regierungsbezirkübergreifend mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften einbringen“, betont der Bürgermeister.

Info

Erst vor wenigen Tagen hat Mertens beim „Scheunengespräch“ der Project Consult GmbH in Essen seinen Standpunkt zur Vereinbarkeit von Klimaschutz und Beschäftigungssicherung erläutert. Das nördliche Braunkohlerevier – insbesondere Grevenbroich und Rommerskirchen – werde zunächst die Hauptlast des beginnenden Strukturwandels tragen, da das Kraftwerk Neurath bis Ende 2022 vom Netz gehe. „Daher müssen die beiden Kommunen im Rahmen eines Sofortprogramms ,Strukturwandel’ besonders berücksichtigt und finanziell unterstützt werden“stellte Mertens fest. Er verwies auf die bereits seit langem währende Zusammenarbeit in der Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR), der Anrainerkonferenz und dem Bündnis „Strukturwandel gestalten“. Mertens ist sich sicher: „Mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft ,Rheinisches Sixpack’ haben wir einen weiteren Grundstein für einen gut gelingenden Strukturwandel gelegt.“