Probealarm in Rommerskirchen Eine Sirene versagte den Dienst

Rommerskirchen · Der Test am Donnerstagmittag hat in der Gemeinde nicht hundertprozentig geklappt. Am Rathaus an der Bahnstraße gab es bei der Alarmierung Probleme.

14.09.2023, 12:20 Uhr

Mit einer Sirene in Rommerskirchen gab es Probleme. Foto: dpa/Jens Büttner

Von den elf Sirenen in Rommerskirchen hat beim budesweiten Probealarm am Donnerstagmittag eine nicht funktioniert. Dabei handelte es sich nach Auskunft der Gemeindeverwaltung um die am Rathaus. „Die Ursache hierfür ist gefunden und technisch bedingt“, informierte Gemeindesprecher Sebastian Meurer. Die Alarmierung über Cell Broadcast habe in allen folgenden Netzen ausgelöst: Vodafone, T-Mobile und O2.

(ssc)