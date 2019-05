Rommerskirchen- Sinsteden ringt ums Schützenfest : St.-Maternus-Schützen suchen ihren Kurs

Ex-Vizepräsident Karl-Heinz Bell (links) marschiert dem Königspaar Markus und Amja Möcker an der Regimentsspitze voran. Foto: Tinter, Anja (ati)

Sinsteden Im Juli entscheiden die Mitglieder, wie es mit dem Sinstedener Schützenfest weitergehen soll. Daran hängt die Zukunft des traditionsreichen Vereins, der 1897 gegründet wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Am 12. Juli wird der St. Maternus-Bürgerschützenverein bei einer außerordentlichen Generalversammlung entscheidende Weichen für seine Zukunft stellen. Hierauf verständigten sich die Mitglieder bei einem wenige Tage nach dem Schützenfest anberaumten Treffen in der Alten Schule. Statt den Vorstand zu entlasten und die fälligen Neuwahlen vorzunehmen, führten die Schützen eine intensive Diskussion über die künftige Ausrichtung des Vereins. Karl-Otto-Bienert, Vorgänger des amtierenden Präsidenten Peter-Josef Möhlen, stellte angesichts der rückläufigen Zahl der aktiven Schützen zur Debatte, künftig ganz auf Umzüge zu verzichten. Bienert kann sich demnach vorstellen, dass der Schützenverein künftig als eine Art Dorfgemeinschaft fungiert, wobei Schützen, die unbedingt marschieren wollten, dies künftig auch in Rommerskirchen tun könnten.

Bienerts Vorschlag fand bei den mehr als 40 Anwesenden indes ein kontroverses Echo. Karl-Otto Bienert schlug vor, ein Komitee zu bilden, das kurzfristig Konzepte für Änderungen erarbeiten soll. Dieser Vorschlag wurde in der Versammlung kontrovers diskutiert, und auf den Vorschlag von Bienert könnte ein Komitee gegründet werden, welches kurzfristig Konzepte für Änderungen erarbeitet. Der weitergehende Vorschlag, dass diesem Komitee keines der bisherigen Vorstandsmitglieder angehören soll, wurde jedoch abgelehnt.

Info Klompenkönig statt Schützenkönig Gründung 1897 Namenspatron Der heilige Maternus war im frühen vierten Jahrhundert der erste Bischof von Köln und der dritte Bischof von Trier. Besonderheit Die St. Maternus-Bürgerschützen krönen einen Klompen- und keinen Schützenkönig.

Das Komitee, das sich aus allen Zügen zusammensetzt und in dem auch Peter J. Möhlen und der zweite Kassierer Peter Hirtz vertreten sind, will in den nächsten Wochen Vorschläge für geänderte Abläufe und Strukturen erarbeiten. Bis zur Abstimmung am 12. Juli werden die nach außen hin anfallenden Aufgaben wie etwa Gastbesuche eingestellt. „Das wird mich natürlich nicht daran hindern, gemeinsam mit Peter Hirtz das Schützenfest in Eckum privat zu besuchen“, sagt Möhlen. Auf seinen Vorschlag hin wird auch die fällige Vorstandswahl erst am 12. Juli vorgenommen, damit ein geschäftsfähiger Vorstand im Amt bleiben kann.

Peter-Josef Möhlen macht kein Hehl aus seiner Skepsis gegenüber den Vorstellungen Karl-Otto Bienerts. Werde kein „klassisches“ Schützenfest mehr gefeiert, dann steht aus seiner Sicht auch die Existenz des St. Maternus-Bürgerschützenvereins in seiner jetzigen Form auf dem Spiel, der 2022 sein 125-jähriges Bestehen feiern könnte. Zu einem solchen Schützenfest gehören für ihn jedenfalls Festumzüge dazu. Würden keine Gastvereine eingeladen, ließe sich auch das Festzelt kaum noch füllen, gibt Möhlen zu bedenken. Seine schon seit Jahren vertretene Auffassung: Verzichte der Verein auch nur ein Jahr lang auf ein Festzelt und feiere stattdessen in kleinerem Rahmen in der Alten Schule, gebe es kein Zurück mehr.