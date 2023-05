Premiere in Rommerskirchen Sinsteden feiert Dorf- statt Schützenfest

Auf dem Schützenfest wird ein Dorffest – so einfach kann es sein, wenn die feste Absicht im Ort besteht, sich zum Feiern und zur Geselligkeit zu treffen. In Sinsteden ist auf der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr die Entscheidung gefallen, dass aufgrund von gestiegenen Kosten „und den Problemen mit dem Zeltewirt und den Schaustellern bei der Bestückung des Festplatzes“, so das Festkomitee, „ein Schützenfest in der bisherigen Form nicht mehr tragbar ist“. Es wurde entschieden, dass in Zukunft ein Dorffest an zwei Tagen gefeiert wird, um auch in Zukunft ein Fest in Sinsteden feiern zu können. Es wurde eigens ein Festkomitee wurde gegründet.