Simone Schürmann : Rommerskirchen hat eine neue Schulsozialarbeiterin

Rommerskirchen Die zweifache Mutter folgt auf Stefanie Nachreiner. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht sie in der Beratung von Eltern und Familien bei Bildung und Teilhabe.

Die neue Schulsozialarbeiterin ist im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BuT) beim Technologiezentrum Glehn beschäftigt. Sie wird an drei Tagen in den Grundschulen in Rommerskirchen, Frixheim und Hoeningen sein (jeweils von 8.45 bis 13.45 Uhr). Am Donnerstag absolvierte sie ihren Antrittsbesuch im Rathaus, wo sie künftig jeden Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr (Zimmer 1.04) anzutreffen sein wird. Die Corona-Pandemie bringt es zurzeit mit sich, dass ausnahmslos alle Termine vorher vereinbart werden müssen. Erreichbar ist Schürmann unter 0172 8199397 oder per E-Mail an s.schuermann@but-neuss.de. „Eltern können gern auch Termine in der Schule vereinbaren“, sagt sie.