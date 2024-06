Klimaschutz in Rommerskirchen Gemeinde setzt bei Kommunaler Wärmeplanung auf externe Hilfe

Die kommunale Wärmeplanung, zu 100 Prozent vom Bund gefördert, ist laut Gemeinde in mehrere Phasen aufgeteilt, die innerhalb eines Jahres durchlaufen werden sollen. Zunächst werden im Rahmen einer Bestandsanalyse Daten zum Ist-Zustand wie aktuelle Wärmebedarfe oder Energieinfrastrukturen, einschließlich der in Rommerskirchen eingesetzten Energieträger, erhoben. Anschließend werden Einsparmöglichkeiten etwa für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme untersucht. Dazu gehört auch die Erhebung von lokal verfügbaren Potenzialen erneuerbarer Energien. Aus den Ergebnissen soll dann ein Zielszenario und eine Wärmestrategie entwickelt werden. „Wichtig: die kommunale Wärmeplanung trifft Aussagen zu einer Wärmeversorgung für ganze Quartiere oder Stadtteile, nicht für einzelne Gebäude oder Privathäuser“, erläutert Niklas Salzmann, Fachbereichsleiter Planung, Gemeindeentwicklung, Mobilität und Nachhaltigkeit in Rommerskirchen. Sie zeige also zum Beispiel Eignungsgebiete auf, die zentral über ein Wärmenetz, über ein Wasserstoffnetz oder dezentral über Anlagen in oder an Gebäuden, etwa eine Wärmepumpe oder einen Biomassekessel, versorgt werden könnten. Seitens der Gemeinde leitet Ulrike Neumann, die Nachhaltigkeitsmanagerin in Rommerskirchen, das Projekt. „Um eine möglichst breite Akzeptanz für das Vorhaben zu erreichen, werden sowohl die Menschen und Unternehmen in Rommerskirchen als auch unsere Politik regelmäßig über die (Zwischen-)Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung informiert“, betont Bürgermeister Martin Mertens.