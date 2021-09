Rommerskirchen bekämpft Einsamkeit : Pflegeheime unterstützen die Idee „Zuhörerbänke“

Rommerskirchen Rommerskirchens Bürgermeister Mertens war online auf die Idee aufmerksam geworden. Es geht darum, einsame Menschen aus der Isolation zu holen.

Von Seiten der Gemeinde würde das Sozialamt ehrenamtliche Interessenten sammeln, die sich am Konzept der Zuhörerbank beteiligen möchten. „Design und Aufstellung von Hinweisschildern für die Bänke würden wir allerdings erst angehen, wenn sich überhaupt genug Interessenten melden“, informiert der Dezernent. Wer sich als gelegentlicher Zuhörer oder gelegentliche Zuhörerin zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei der Gemeinde an Kerstin Maaßen vom

Amt für Senioren, Soziales und Migration wenden. Sie sitzt im Dienstleistungszentrum an der Bahnstraße und ist telefonisch erreichbar unter 02183 800-50. Dass das Projekt zunächst an den beiden Rommerskirchener Senioren- und Pflegeheime starten soll, bedeutet übrigens nicht, dass sich das Angebot nur an ältere Menschen richtet. Den das Gefühl des Alleinseins, das zeigen entsprechende Studien, betreffen nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise auch junge und mittelalte Menschen. Eine Stadt, in der es bereits Zuhörerbänke gibt, ist Bochum. Die Corona-Pandemie bedeute für viele eine Zeit, die geprägt sei von Einsamkeit und wenigen Kontakten, begründete die Stadt das neue Angebot im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur. „Wir wollen ein Zeichen setzen in vielen Quartieren. Dass wir füreinander da sind und füreinander einstehen, dass wir zusammen raus wollen aus dieser schwierigen Zeit", sagte Thomas Ratenhof, Beauftragter zur Bewältigung psychosozialer Pandemiefolgen in Bochum.