Aktion in Rommerskirchen Seniorenausflug innerhalb der Gemeinde

Beim mittlerweile 47. Seniorenausflug der Gemeinde Rommerskirchen war jetzt eine Premiere fällig: Erstmals nämlich fand der innerhalb der Gemeinde selbst, und zwar in der Anseler Schützenhalle, statt. „Wir haben uns hierfür nicht zuletzt auf den Vorschlag unseres Seniorenbeirats hin entschieden“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. „Damit wollten wir insbesondere auch denjenigen die Möglichkeit geben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, für die ein ganztägiger Ausflug samt zwei längeren Busfahrten eine zu große Anstrengung wäre“, so der Rathauschef.