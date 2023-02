Nach Corona-Pause in Rommerskirchen Senioren-Netzwerk nimmt Aktivitäten wieder auf

Einige Beispiele: Jeden Sonntag ab 11 Uhr treffen sich Boulespieler auf dem Bouleplatz im Park nahe Rathaus. Jin Shin Jyutsu, die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, gibt es jeden Montag um 9.30 Uhr in der Evangelischen Kirchengemeinde am Grünweg 9 in Eckum. Die Kegler aus der Gruppe „Pudelwohl“ haben ihr nächstes Treffen am kommenden Montag, 13. Februar, um 18 Uhr; „Die flotten Käfer“ kegeln das nächste Mal am Dienstag, 28.. Februar, um 17 Uhr. Für alle, die gern gemütlich Rad fahren, finden jeden Donnerstag ab 10.30 Uhr Touren statt; Treffpunkt ist die Begegnungsstätte „Alte Schule“ an der Sebastianusstraße in Butzheim. Wer gerne gemütlich wandert (vier bis sechs Kilometer), kann am Freitag, 17. Februar, um 14 Uhr zum Parkplatz hinter dem Rathauskommen. Die Route der Wanderung ist von der Witterung abhängig. Ansprechpartner für Rückfragen sind Inge Baumann (02183 6312) sowie Berti Nippen-Vogler (02183 417328).