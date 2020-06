Hilfe in Rommerskirchen : Senioren-Cafés können sich für eine Förderung bewerben

Rommerskirchen Trotz coronabedingter Schließung gibt es weiterhin Zuschüsse für die Senioren-Cafés. Dazu muss ein formloser Antrag für die Bezuschussung von bis zu 400 Euro bei der Gemeinde gestellt werden.

In Rommerskirchen haben sich über die Jahre hinweg viele Senioren-Cafés in den einzelnen Ortschaften gegründet. Einmal im Monat sind alle Senioren herzlich eingeladen, an den Cafés teilzunehmen und einen fröhlichen Nachmittag zu erleben. Somit leisten die ehrenamtlich organisierten Senioren-Cafés einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben in unseren Ortsteilen. Auch wenn derzeit aufgrund der Corona-Pandemie keine Senioren-Cafés stattfinden können, möchte die Gemeinde daran erinnern, dass die Senioren-Cafés durch einen formlosen Antrag auch 2020 eine Bezuschussung von bis zu 400 Euro erhalten können.