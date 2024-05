Rommerskirchen-Skandal Selbstkritik von Bürgermeister Martin Mertens überzeugt nicht

Die Ankündigung der Opposition, in einer Sondersitzung des Gemeinderates Bürgermeister Martin Mertens zum Rücktritt aufzufordern, ist nachvollziehbar und konsequent. Die Empörung in politischen Kreisen, vor allem auch außerhalb von Rommerskirchen, ist groß, in der Öffentlichkeit ebenso. Was in den vergangenen Tagen öffentlich geworden ist, spielt sich nicht in glitzernden Filmwelten Hollywoods ab, nicht in Chefetagen milliardenschwerer Unternehmen. Nein, es ist die kleine, beschauliche Gemeinde, wo man die Welt noch in Ordnung wähnt. Die angeführt wird von einem von außen betrachtet bislang allseits beliebten und mit 88,6 Prozent 2020 wieder gewählten Bürgermeister. Doch das ist wohl nur Fassade, zu diesem Schluss kommt längst nicht mehr nur FDP-Fraktionschef Stephan Kunz wie bei der Pressekonferenz. Dahinter steckt offenbar ein jahrelanges System der Repression, der Beleidigung und des Mobbings.