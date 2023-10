tischtennis in Rommerskirchen Seiffert und Frunzke sind Vereinsmeister beim TTC Vanikum

Bei den Vereinsmeisterschaften der Tischtennisspieler vom TTC Vanikum fanden jüngst die diesjährigen Vereinsmeisterschaften im Erwachsenenbereich statt. Wie in den Vorjahren auch, nahmen wieder viele Sportler die Gelegenheit wahr, ihre Form im internen Wettstreit zu messen. 28 Spieler machten mit. In fast allen Gruppen setzten sich die Favoriten durch. Bei den Herren A spielte im Halbfinale Sascha Helten gegen Thomas Elstner. Titelverteidiger Helten hielt Elstner mit 3:0 in Schach. Im 2. Semifinale siegte Marco Seiffert knapp mit 3:2 gegen Jörg Jacobs. Im Endspiel ging es zwischen Seiffert und Helten hin und her. Am Ende konnte Seiffert erstmals in seiner Zeit beim TTC den Vereinsmeistertitel durch ein 3:2 feiern und damit Helten entthronen.