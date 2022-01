Brauchtum in Rommerskirchen : Sebastianer in Hoeningen ehren Jubilare auf Distanz

Hoeningen Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Aufgrund der Coronapandemie bekommen die Schützen ihre Orden und Urkunden ür die vergangenen beiden Jahre von den Sektionsvorstehern.

Noch länger wollten die Verantwortlichen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hoeningen 1651 nicht darauf hoffen, dass die leidige Coronapandemie eine Ehrung der Jubilare in Präsenz in naher Zukunft wieder zulässt. Deshalb haben sie sich nun dazu entschlossen, dass die Sektionsvorsteher den zu ehrenden Mitgliedern aus den vergangenen beiden Jahren deren Urkunden und Orden bereits in den nächsten Monaten zukommen lassen sollen. Sonst wurden die Jubilare der Schützenbruderschaft üblicherweise auf dem traditionellen Bruderschaftsfest am Pfingstmontag geehrt, was jedoch auf Grund der Pandemie bereits 2020 und 2021 nicht möglich war.