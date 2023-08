Neuer Vorsitz im Schwimmverein Bei der Schwimmgemeinschaft Rommerskirchen kann neuerdings geschnorchelt werden

Zu Sommer und Sonnenzeit gehört auch die Abkühlung im Wasser. Wer dann nicht schwimmen kann, kommt schneller in lebensgefährliche Situationen. In der Schwimmgemeinschaft Rommerskirchen haben seit kurzem Christiane Mayrhofer den ersten Vorsitz und Britta Jahnke den zweiten Vorsitzen. Seither gibt es den neuen Schnorchelkurs für Jugendliche mit Schwimmerfahrung, dienstagsabends von 20 bis 21 Uhr. Auch beim Kindertraining gab es Umstrukturierungen, um mehr Kindern die Teilnahme am Schwimmkurs zu ermöglichen, sagt Jahnke.