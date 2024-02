Sport in Rommerskirchen Nachfrage nach Schwimmkursen im Sonnenbad normalisiert

Auch der Verein der Schwimmgemeinschaft Rommerskirchen übt mit seinen Mitgliedern im Sonnenbad schwimmen. „Wir haben insgesamt 400 Mitglieder“, sagt Vereinsvorsitzende Christiane Mayrhofer. Auch bei ihr sei die Nachfrage nicht so hoch wie während Corona. „Wir bekommen zwar jede Woche Anfragen, aber wir können die schnell bearbeiten“, sagt Mayrhofer. Neben den üblichen Schwimmkursen für Kinder bietet der Verein auch Tauch- und Schnorchelkurse an. Jeden Dienstag können Erwachsene lernen, mit einer Sauerstoffflasche unter Wasser umzugehen. Auch dienstags können Erwachsene und Jugendliche die Freuden am Schnorcheln entdecken, nur leider ohne Fische.