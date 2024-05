Rathaus Rommerskirchen Ehemalige Mitarbeiter belasten Bürgermeister Martin Mertens schwer

Nach der Eigen-Kündigung von Rommerskirchens Wirtschaftsförderin Franziska Velder gerät die Amtsführung von Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens mehr und mehr ins Zwielicht – zumal zahlreiche andere Beschäftigte, die in unmittelbarer Nähe des Verwaltungschefs gearbeitet hatten, in den vergangenen Jahren den selben Weg gegangen waren, oft nach relativ kurzer Anstellung. FDP und Grüne hatten am Donnerstag in Pressemitteilungen dazu kritische Fragen bezüglich der Atmosphäre im Rathaus gestellt und Mertens‘ Amtsführung in Frage gestellt, die CDU hatte sich tags drauf angeschlossen. Franziska Velder, die gebürtig aus Rommerskirchen kommt, berichtete jetzt auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie die Gemeindeverwaltung explizit wegen des Verhaltens des Bürgermeisters und wegen dessen Umgang mit Mitarbeitern verlasse. „Organisationsstrukturen und Verwaltungsführung führten zu einer unerträglichen Arbeitsatmosphäre. Mein Eindruck war, dass die wissentliche und willentliche Vermischung von Berufs- und Privatleben von der Verwaltungsspitze vorausgesetzt wird“, berichtet Velder.