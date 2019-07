Bildung in Rommerskirchen : Handwerker erledigen in den Ferien „Schularbeiten“

Handwerker rücken in den Grundschulen an. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Rommerskirchen Die Gemeinde Rommerskirchen nutzt die Sommerferien, um ihre Bildungseinrichtungen auf Vordermann bringen zu lassen.

Haben Schüler und Lehrer das Feld geräumt, übernehmen die Handwerker das Regiment: Wie die meisten Kommunen im Land nutzt auch die Gemeinde Rommerskirchen die gut sechswöchigen Sommerferien, um ihre Bildungseinrichtungen auf Vordermann bringen zu lassen. An der Gillbachschule, der Kastanienschule in Hoeningen und der Frixheimer Gemeinschaftsgrundschule wird in nächster Zeit einiges renoviert und instandgesetzt – Arbeiten, die im laufenden Unterrichtsbetrieb kaum möglich sind, ohne die Abläufe zu stören.

250.000 Euro werden in diesem Sommer in Rommerskirchens drei Grundschulen investiert. Die größte Maßnahme betrifft nach Angaben der Gemeindeverwaltung dabei die Gillbachschule. Dort werden in den beiden Treppenhäusern die in die Jahre gekommenen Fassaden erneuert. Die alten Betonteile werden ausgetauscht und durch eine zeitgemäße Fensteranlage ersetzt, die auch energetisch viele Vorteile haben soll. Zudem werden Malerarbeiten erledigt, und die Pausenhalle und einige Klassenräume erhalten neue Vorhänge.