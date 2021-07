Sommerzeit ist Sanierungszeit : Gemeinde Rommerskirchen möbelt Schulen und Kitas auf

Auch in der Kindertagesstätte Abenteuerland an der Pappelstraße in Anstel stehen in diesem Sommer Sanierungsarbeiten an. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen In zwei Grundschulen und in drei kommunalen Kindertagesstätten haben in den nächsten Wochen die Handwerker das Sagen. Die Bildungsstätten werden teils umgebaut, teils verschönert. Was sich die Gemeinde vorgenommen hat? Ein Überblick.

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben bekommen und das bedeutet Sanierungszeit: Nach dieser Devise verfährt die Gemeinde Rommerskirchen auch in diesem Sommer. Zwei Grundschulen und drei kommunale Kindertagesstätten werden in den kommenden Wochen „aufgemöbelt“, gestrichen und erneuert.

Besonders umfangreich sind dabei die aufwendigen Maßnahmen an der Gillbachschule. Denn die ist für die kommenden Schülergeneration zu klein. Ab dem Schuljahr 2022/2023 werden dort insgesamt zwölf Klassen unterrichtet und rund 225 Kinder im Offenen Ganztag (OGS) betreut. Dafür sollen künftig verschiedene Räume anders genutzt werden als bisher. Deshalb wird gemäß der Förderrichtlinie „beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ einiges umgebaut und neu gestaltet. Vorgesehen sind der Anstrich der Klassenräume und der OGS-Räume im 1. und im 2. Obergeschoss, dazu Trockenbauarbeiten, Arbeiten am Bodenbelag, Elektroinstallation und Installation von IT-Technik. Hinzu kommen laut Gemeinde Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule“. Dabei geht es um den Einbau von Toilettenanlagen im 1. und 2. Obergeschoss sowie Sanitär- und Elektroinstallationen, Trockenbauarbeiten, Fliesenarbeiten und Malerarbeiten.

Info 1,7 Millionen Euro investiert Was Die Gemeinde verfügt über drei Grundschulen: die Gillbachschule in Rommerskirchen, die Gemeinschaftsgrundschule Frixheim und die Kastanienschule Hoeningen. Investitionen Nach eigenen Angaben hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren 1,7 Millionen Euro für insgesamt fünf Klassenräume, zwei Mehrzweckräume, viele neue Betreuungsräume und für die Renovierung der bestehenden Räumlichkeiten aufgewendet. Besonderheit Alle drei Grundschulen sind seit dem Schuljahr 2003/ 2004 offene Ganztagsschulen.

Auch in der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim sollen im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung Räume neu genutzt werden, die dafür zum Teil umgebaut werden müssen. Ähnlich wie an der Gillbachschule wird gestrichen und am Bodenbelag gearbeitet, zudem werden die Trennwände im Bereich der Kinder-Toiletten erneuert.

Breit ist das Sanierungsspektrum in der integrativen Kindertagesstätte Abenteuerland an der Pappelstraße in Anstel. Dort wird in den Ferien das WC für das Personal erneuert, im Wäschepflegeraum stehen Sanitär- und Elektroinstallation, Trockenbauarbeiten, Fliesenarbeiten und Malerarbeiten an. In der Zentralküche geht es an den Bodenbelag, im Flurbereich ebenfalls; dort wird zusätzlich gestrichen. Erneuert wird auch der Zaun der Kita.

In der Pusteblume in Frixheim (Frixheimer Straße) wird im Flur gestrichen und der Bodenbelag erneuert, in der Kita Kleine Riesen in Evinghoven (Widdeshovener Straße) bekommen ein Gruppen- und ein Nebenraum einen neuen Anstrich.