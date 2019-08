Schulbusse in Rommerskirchen : Bus defekt – Schüler bleiben an Haltestelle stehen

Vanikum Alljährlich zu Schuljahrsbeginn gibt es Elternklagen zum Busverkehr. So auch diesmal.

Am Mittwoch hat ein Bus der Linie 876 Schulkinder stehen lassen, was u.a. in der Facebook-Gruppe „Die Rommerskirchener Buschtrommel“ zu heftigen Reaktionen führte. Dezernent Elmar Gasten wandte sich an den Busverkehr Rheinland und erhielt die Auskunft, es habe bei dem Busunternehmen einen technischen Defekt gegeben. Einem BVR-Sprecher zufolge „musste der Bus „aus Sicherheitsgründen ausgesetzt werden. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnte kein Ersatz mehr gestellt werden.“