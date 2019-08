Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr in Rommerskirchen : Schulbus wieder ausgefallen - Kinder bleiben an Haltestelle zurück

Der Schulbusverkehr sorgt bei Eltern immer wieder einmal für Unmut. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Am ersten Schultag passierte es und am zweiten gleich noch einmal: Einige Schüler konnten nicht mit dem Bus fahren. Am Freitag setzt der BVR auf der Linie 879 einen eigenen Bus für den Schülerverkehr ein.