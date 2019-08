Historie in Rommerskirchen : Heimatverein veröffentlicht Chronik über die „Schützenlust“

Rommerskirchen Der Verein „Heimat+Historie NE-BU 962“ macht die von 1879 bis 1935 reichende Chronik von Theodor Hilgers als Broschüre öffentlich.

Sechs eng beschriebene Kladden umfasst die Chronik, die Theodor Hilgers (1857 bis 1949) über Jahrzehnte hinweg führte, und in denen er das Dorfleben von Nettesheim-Butzheim akribisch protokollierte. Der fünfte Band enthält die Chronik des einstigen Bürgerschützenvereins „Schützenlust“, zu dessen Mitgründern 1879 der langjährige Schriftführer Theodor Hilgers zählte. Diese Chronik hat jetzt der Verein „Heimat+Historie NE-BU 962“ als Broschüre veröffentlicht. Sie ist in einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen und soll kommenden Freitag, 30. August, bei der Generalversammlung der St. Sebastianus-Bruderschaft in der Butzheimer Begegnungsstätte an die Mitglieder verteilt werden.