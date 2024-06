Brauchtum in Rommerskirchen Schützenfest-Auftakt mit Rudelgucken und ein Jubiläumszug in Lederhosen

Die Nacht war kurz für die Schützen, denn bereits um 8.30 Uhr fand am Sonntag der traditionelle Gottesdienst statt, bei dem auch an die Toten gedacht wurde. Im Anschluss daran ging es für die Schützen ins Zelt. In diesem Jahr gab es dort ein besonderes Highlight. Eine Gruppe von Jungschützen hatte sich zusammengetan und den Schützen- zug ,,Brave Jungen" übernommen. „Es waren nur noch drei ,Alte‘ im Schützenzug dabei, und ihr sehnlichster Wunsch war es, dass ihr Zug fortbestehen kann und der Name übernommen wird. Diesen Wunsch haben die Jungschützen erfüllt“, sagt Schreiber. Eine Ehrung fand an diesem Morgen auch noch im Zelt statt: Karl-Josef Schreiber vom Jägerzug „Immer Blau“ wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ein Jubiläum feierten die Bogenschützen, die auf ihre 100-jährige Geschichte zurückblicken können. „Zum ersten Mal nach 85 Jahren treten wir am Sonntagnachmittag bei der großen Parade in Lederhosen auf. So wie es ursprünglich vor 100 Jahren gewesen ist. Das ist schon wirklich etwas Besonderes“, sagt Marc Schreiber, der auch Mitglied der Bogenschützen ist.