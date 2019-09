Schützenfeste in Rommerskirchen : Kaiserwetter fürs neue Königspaar

Evinghoven Ralf Haas und Kerstin Hensel sind das 87. Königspaar des Bürgervereins.

Wenn schon kein Kaiserwetter, so doch wenigstens „Königswetter“ hatte sich der neue Schützenkönig Ralf Haas gleich nach seiner Krönung gewünscht, und das hat er gestern bekommen. Der große Festzug durch den Ort am Sonntagnachmittag wurde einmal mehr der Höhepunkt des schützenfestlichen Freiluftprogramms. Wie immer wurde das von Oberst Ludwig Holzweiler uns einem Adjutanten Michael Weitz befehligte heimische Regiment durch einige Gastzüge aus befreundeten Vereinen verstärkt. Unmittelbar nach der Parade zu Ehren des Königspaars Ralf II. und Kerstin wurde im Festzelt weiter gefeiert, so lange die Kräfte reichten.

Dort hatte Präsident Thomas Hohenberg Ralf Haas und Kerstin Hensel gleich zu Beginn des Schützenfests zum 87. Königspaar in der inzwischen 99 Jahre währenden Geschichte des Bürgervereins Evinghoven gekrönt. Beide sind dem Brauchtum seit langem verbunden: So prägte den gebürtigen Dormagener Ralf Haas der Bürgerschützenverein Dormagen, dem sein Vater viele Jahre lang angehörte. Er selbst war über zwei Jahrzehnte lang Mitglied der Nettesheimer Artillerie. Kerstin Hensel ist in Köln geboren und in Rheinfeld aufgewachsen.Dort war sie 1988/1989 Maikönigin des Heimatvereins.