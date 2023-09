Brauchtum in Rommerskirchen Schützenfest in Evinghoven – das ganze Dorf soll mitfeiern

Evinghoven · Der große Umzug am Sonntag und die Klompenparade am Montag gehören zu den Höhepunkten an den vier Tagen. Am Samstag zieht ein Fackelzug durchs Dorf.

14.09.2023, 04:50 Uhr

Das Königspaar Michaela und Frank Engels will beim Fest alle Generationen ansprechen. Foto: Verein

Von Stefan Schneider

Es soll wieder ein tolles Erlebnis für alle werden. „Das Schützenfest stärkt den Gemeinschaftssinn und den Zusammenhalt in unserer Dorfgemeinschaft und verbindet damit ganze Generationen. Pflegen und vertiefen Sie an diesen Tagen alte Freundschaften oder knüpfen Sie Neue. Wir als Königspaar wünschen uns, allen Schützen und Gästen eine friedvolle und harmonische Kirmes 2023“, schreiben die designierten neuen Regenten Frank und Michaela Engels, die an diesem Wochenende im Mittelpunkt des Evinghovener Schützenfestes stehen werden.