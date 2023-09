Brauchtum in Rommerskirchen Zum Festbeginn wurde Sebastian Beckers erneut zum Schützenkönig gekrönt

Am Sonntagnachmittag gab es einen stattlichen Festzug mit Parade, später wurde der Königsehrenabend gefeiert. Die Königin lebt mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Leichlingen bei Leverkusen. Die Corona-Zeit war genutzt worden, um die Halle zu renovieren, um neue Lautsprecher zu installieren. Mit dem Ergebnis war Geschäftsführer Hans Beckers (68), der Vater des Königspaares, mehr als zufrieden: „So eine tolle Akustik gibt es in keinem Festzelt.“ Statt Live-Bands wurden Discjockeys verpflichtet, um Kosten zu sparen, denn es gilt: DJs kosten an vier Tagen so viel wie eine Tanzband an einem Abend.