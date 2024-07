St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nettesheim/Butzheim Schützen aus Nettebutz nehmen Frauen und Mädchen auf

Nettesheim/Butzheim · Noch in diesem Jahr könnte ein erster Zug mit Frauen in Schützen-Uniform die neue Möglichkeit aufgreifen und das Schützen- und Heimatfest in Nettesheim/Butzheim bereichern.

25.07.2024 , 14:54 Uhr

Männer des Fortschritts: (v.l.) Heinrich Willkomm (Oberstadjutant), Brudermeister Toni Jordans, Geschäftsführer Jürgen Schmitz und Schriftführer Detlef Winkel aus dem Vorstand der Sebastianus-Schützen. Foto: Verein

Von Stefan Schneider