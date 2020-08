Pandemie in Rommerskirchen : Gillbachschüler positiv auf Corona getestet – Schule geschlossen

Rommerskirchen Die Gillbachgrundschule musste deshalb zwei Tage nach der Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Sommerferien wieder geschlossen werden – vorerst bis mindestens einschließlich Montag.

Der Verdacht hat sich bestätigt: Der Zweitklässler aus der Gillbachgrundschule, der nach der Infektion seiner Mutter am Donnerstag auf das Coronavirus getestet wurde, hat sich angesteckt. Das hat der Test ergeben. Die Gemeinde Rommerskirchen als Schulträger entschied sich deshalb in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Kreisgesundheitsamt am Freitag zur Schließung der Gillbachschule, zunächst bis mindestens einschließlich kommenden Montag, 17. August.

Am Donnerstag hatte das Kreisgesundheitsamt entschieden, dass der Schulbetrieb in der Gillbachschule am Freitag zunächst in normalem Umfang aufgenommen werden könne. Nur die Klasse des nun positiv getesteten Jungen samt Lehrerin war nach Hause geschickt worden. Nachdem sich die Infektion bei dem Zweitklässler bestätigt hatte, hatte die Gemeinde am Freitag als sofortige Vorsichtsmaßnahme verfügt, dass an der Gillbachschule alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal und die Kräfte aus der Offenen Ganztagsbetreuung unmittelbar die Schule verlassen sollten. Eine OGS-Betreuung habe deshalb am Freitag aus Sicherheitsgründen nicht mehr stattgefunden, teilte die Gemeinde mit.