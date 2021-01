Kostenpflichtiger Inhalt: Große Nachfrage in Rommerskirchen : Bereits rund 3000 Tests im privaten Testzentrum

Das Tester-Team von Marcel Offermann hat viel zu tun, erfährt aber auch sehr viel Wertschätzung. Auch Unternehmer Jianpeng Hu stellt seine Halle an der Otto-Lilienthal-Straße weiterhin für das Zentrum zur Verfügung. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Das Angebot an der Otto-Lilienthal-Straße wird aufgrund der enormen Nachfrage vorerst fortgeführt, ebenso Hausbesuche. Die finden mittlerweile auch in vielen Unternehmen in der Region statt.