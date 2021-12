Corona in Rommerskirchen : Schon gut 1500 Impfungen an der Lilienthal-Straße

Rommerskirchen Die Rommerskirchener nehmen das Angebot der Auffrischungsimpfungen in großer Zahl wahr. Am kommenden Sonntag wird die Aktion fortgesetzt. Auch Erst- und Zweitimpfungen sind möglich.

Das sonntägliche Impfangebot im Corona-Testcenter von Marcel Offermann an der Otto-Lilienthal-Straße stößt auf sehr große Resonanz. Beim jüngsten Termin nahm das diesmal dreiköpfige Ärzteteam innerhalb von gut sieben Stunden 441 Impfungen vor. Wie die Gemeinde mitteilt, handelte es sich 406 Mal um die Auffrischungsimpfung („Booster“), zudem erfolgten 25 Erst- und 12 Zweitimpfungen. Bei 330 Impfungen kam das Vakzin Moderna zum Zuge, 108 mal wurde BioNTech gespritzt und in fünf Fällen Johnson & Johnson. „An den vergangenen drei Sonntagen sind in Rommerskirchen mehr als 1500 Menschen geimpft worden“, berichtet Bürgermeister Martin Mertens. Die Gemeinde und der Unternehmer Jianpeng Hu unterstützen die Impfsonntage. Mehr als ein Dutzend Mitarbeiter des Rathauses und diverse weitere freiwillige Helferinnen und Helfern engagieren sich; Sinoma-Geschäftsführer Hu hatte für ein chinesisches Mittagessen für das Team gesorgt. Auch am kommenden Sonntag, 12. Dezember, wird wieder geimpft: von 10 bis 17 Uhr. Alle benötigten Formulare gibt es online unter www.rhein-kreisneuss.de/impfzentrum. Wer eine Booster-Impfung wünscht, sollte beachten, dass seit der Zweitimpfung mindestens fünf Monate vergangenen sind. Stichtag wäre im konkreten Fall der 12. Juli.