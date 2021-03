Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Rommerskirchen : Schnelltests sind im Gewerbegebiet jetzt kostenlos

An der Otto-Lilienthal-Straße sind Schnelltests nun kostenlos. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Im Testzentrum an der Otto-Lilienthal-Straße stehen Marcel Offermann und seine Mitstreiter derzeit an vier Tagen in der Woche für die Schnelltests zur Verfügung. Bei großer Nachfrage werden die Öffnungszeiten ausgedehnt.