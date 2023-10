Ehrenamt in Rommerskirchen Schiedsmann oder Schiedsfrau gesucht

Die Gemeinde Rommerskirchen sucht ab 1. Januar 2024 eine Schiedsfrau oder einen Schiedsmann für den Bezirk Rommerskirchen III. Dieser Bezirk umfasst die Ortsteile Nettesheim, Butzheim, Gill, Vanikum und Sinsteden. Im Gegensatz zu den Gerichten fällen die ehrenamtlichen Schiedspersonen keine Urteile, sondern bemühen sich, zwischen den zerstrittenen Parteien Frieden zu stiften. So schlichten sie und handeln mit den Betroffenen einen Kompromiss aus, der beide Seiten zufriedenstellt. Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein und sie muss im Schiedsamtsbezirk ihren Wohnsitz haben. Als Schiedsperson muss man die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und darf nicht unter Betreuung stehen. Das Ehrenamt einer Schiedsperson kann im Allgemeinen von Bürgerinnen und Bürgern übernommen werden, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, nicht älter als 75 Jahre sind und in der Gemeinde Rommerskirchen wohnen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Schiedsamt interessieren, werden gebeten sich bis Sonntag, 22. Oktober, schriftlich beim Ordnungsamt der Gemeinde Rommerskirchen, Bahnstraße 51, 41569 Rommerskirchen oder per E-Mail an ordnungsamt@rommerskirchen.de zu bewerben. Weitere Infos zur Tätigkeit gibt es unter 02183/80039. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.