Sicherheit in Rommerskirchen : Gemeinde schafft neue Defibrillatoren für Notfälle an

Rommerskirchen Die Gemeinde knüpft weiter eifrig an einem Sicherheitsnetz, um Menschen mit plötzlich auftretenden Herzproblemen zu helfen. Sie stattet vier ihrer Sporthallen mit Defibrillatoren aus.

Dabei handelt es sich um leicht zu bedienende Schock- bzw. Impulsgeber, die im Notfall gegen Herzstillstände eingesetzt werden können. In der Hoeninger Sporthalle hängt das Gerät laut Gemeinde bereits, in Deelen, Evinghoven und Frixheim sollen die Lebensretter in Kürze installiert werden.

Nach Angaben von Bürgermeister Martin Mertens und Gemeindesprecher Maximilian Hoffmeier beläuft sich die Zahl der von der Gemeinde platzierten Defibrillatoren damit auf zehn, hinzu kommen etwa fünf weitere im halb-öffentlichen Raum wie zum Beispiel in Arztpraxen. Wieviele solcher Geräte darüber hinaus in Unternehmen oder Geschäften vorgehalten werden, ist im Rathaus derzeit nicht bekannt. Eine Übersicht könnte es aber künftig geben. Denn Maximilian Hoffmeier will Kontakt mit örtlichen Gewerbetreibenden aufnehmen, um sie zur Anschaffung weiterer Defibrillatoren zu gewinnen. Laut Mertens kostet ein Defibrillator rund 1500 Euro, für große Einzelhandelsketten zum Beispiel eine Ausgabe, die kaum ins Gewicht fallen dürfte. Die Gemeinde kann sich vorstellen, dass auch in der künftigen Mobilstation am Bahnhof ein Schockgeber bereit gestellt wird. „Das drängt sich förmlich auf“, sagt der Bürgermeister.