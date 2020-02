Jeck in Rommerskirchen : Gemeinde sagte sehr frühzeitig den Karnevalsumzug ab

Rommerskirchen Betroffen sind neben den vielen Rommerskirchenern am Straßenrand auch die 48 Karnevalsgruppen, die sich lange vorbereitet haben.

Am Karnevalssonntag haben es nicht nur die Rommerskirchener Jecken mit dem Orkantief „Victoria“ zu tun bekommen. Mit einem „Sieg“ hatte das allerdings wenig zu tun. Und doch kam der Karneval kam auf seine Kosten. Denn was da am Vormittag zunächst als leichte Brise von den Britischen Inseln herüber kam, wuchs sich von Stunde zu Stunde zu einem richtigen Sturm aus, begleitet von wahren Regengüssen. Zugleiter Ralph Konitzer von der Karnevalsgesellschaft Rut-Wiess Rommerskirchen, der bereits seit zwölf Jahren dabei ist, kann sich nicht erinnern, dass er schon einmal in dieser Situation gestanden hatte und einen Festzug mit einem solchen Vorlauf kurzerhand absagen musste.